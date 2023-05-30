Война на Рублевке: что известно о последствиях атаки на элитные районы Москвы 30.05.2023, 14:59

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Под ударом оказались особняки Путина, Шойгу и другие «непростые» места.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсесетях до этого сообщали, что дронов было более десятка.

Российские соцсети сегодня утром наводнили кадры пролета беспилотников над отдельными районами Москвы и Подмосковья Истринский, Красногорский, Одинцовский, а также видео попыток российских систем ПВО сбить эти аппараты.

БПЛА были замечены в основном на юго-западе и западе Москвы, где расположены кварталы элитного жилья и находится знаменитая Рублевка (часть территории Одинцовского района Московской области, застроенная дачами бывшей советской элиты, фешенебельными коттеджными поселками знаменитостей, резиденциями высших должностных лиц России).

По данным российских пропагандистских СМИ, известно, что беспилотники задели как минимум три многоэтажных высотки:

в Новой Москве по улице Атласова, 11,

на Ленинском проспекте, 92к1

на Профсоюзной улице, 98к6.

Мэр Москвы Сергей Собянин, не уточняя адресов, подтвердил что несколько зданий получили «незначительные повреждения» (в основном в квартирах разбиты стекла). По данным властей Москвы, в госпитализации никто из жителей не нуждался, двум людям медицинскую помощь оказали на месте. Жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы специальных служб.

Минобороны России заявило, что Москву атаковали «восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Там утверждают, что все они якобы были сбиты. Российский следственный комитет охарактеризовал инцидент как «факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве».

Российское издание «Медуза» сделало подборку видео сегодняшней атаки беспилотников на Москву и Подмосковье и ее последствий

Главным направлением удара стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы. Один из дронов упал в селе Ильинское — в трех километрах от резиденции президента в Ново-Огарево. Через речку находится элитный поселок Жуковка 21, в котором живут друзья Путина — Аркадий и Борис Ротенберги, обратил внимание экс-директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.

Там же расположены поместья родственников главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, его зама Сергея Ладыгина и семьи ведущего КВН Александра Маслякова. Кроме того, здесь обосновались зять губернатора Московской области Марк Типикин, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, член совета директоров «Норникеля» Максим Соков, зампред совета директоров «СМП банка» Сергей Смирнов и другие представители путинской элиты.

По соседству с Ротенбергами находится дом любовницы министр обороны Сергея Шойгу Елены Шебуновой. В поселке «Ландшафт» дом у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В Барвихе обосновался глава «Роснефти» Игорь Сечин. Бывшей дачей Микояна владеет директор Росгвардии Виктор Золотов/.

Еще один дрон упал в поселке Знаменское, где находится поместье друга Путина Геннадия Тимченко. По соседству — резиденция премьера Михаила Мишустина «Горки-9» и дом экс-зятя президента Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

В Архангельском дом у главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который недавно принес Путину карту Европы с якобы отсутствующей там Украиной.

В Раздорах живет любовница главы ВТБ Наиля Аскер-Заде, заместитель министра обороны Руслан Цаликов, теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова — Людмила Рукавишникова. Еще один дрон летел на поселок Власиха — там расположен центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения.

«Доброе утро, Москва. Добро пожаловать в Донецк!» — написал обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров, комментируя атаку дронов по Москве.

Идеолог «Русского мира» Александр Дугин назвал предсказуемым удар Украины по местам проживания путинской элиты. По его словам, «Рублевка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина». «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Мы давно и необратимо в стихии войны — есть только фронт и тыл. Рублевки как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия больше нет», — заявил Дугин.

Между тем в Кремле не увидели угрозы из-за атаки дронов на Москву, сославшись на отсутствие пострадавших. «Нет никаких жертв. <…> Все сработали должным образом, сработали хорошо, сработала система ПВО», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что Путин не планирует выступать с обращением в связи со случившимся. На вопрос о том, к чему готовиться россиянам после атаки, в результате которой впервые пострадали жилые дома в Москве, Песков отвечать отказался.

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