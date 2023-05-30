В «Газпроме» «заплакали»: цены на газ в Европе упали до двухлетнего минимума 5 30.05.2023, 16:21

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Надежды Кремля оказались тщетны.

Цены на природный газ на европейском рынке упали до двухлетнего минимума. Одной из ключевых причин стал переход Германии на солнечную энергию.

Об этом пишет влиятельное издание Bloomberg в статье под названием: «Падение цен на газ принесло облегчение Европе после энергетической паники».

Сегодня цены на голубое топливо на европейском рынке ниже, чем были еще в середине 2021 года - до полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое вызвало острейший энергетический кризис в регионе. Европа успешно прошла стрессовый период, несмотря на почти полное прекращение поставок российского газа.

Фьючерсы на газ в ЕС в нынешнем 2023 году подешевели на две трети, что позитивно повлияло на экономику региона и ослабило инфляцию. Происходящее лишило Кремль возможности снова применять в отношении европейцев энергетический шантаж.

Еще год назад стоимость фьючерсов в 4 раза превышала ту, что имеется сейчас. Тогда ряд стран был вынужден отложить программу перехода на зеленую энергетику и возрождать угольную генерацию, чтобы стабилизировать систему из-за сокращения поставок газа из РФ.

Однако сегодня ситуация кардинально поменялась. Эксперты уверены, что и с будущим зимним сезоном проблем не будет. Вероятно, газовые хранилища Европы будут заполнены на 100% еще до конца лета. Уже сейчас они заполнены на 67%.

Сегодня стоимость газа упала ниже 25 евро за мегаватт-час.

Причин таких низких цен несколько:

- увеличение импорта СПГ в Европу взамен российского газа;

- прогноз экспертов, что зима 2023-2024 годов будет мягкой;

- экономические невзгоды Китая, в связи с чем упал спрос на энергоресурсы;

- переход Европы на зеленую энергетику, в том числе на солнечную и ветровую генерации.

Ослабление цен на газ повлияло и на стоимость товаров, что замедлило инфляцию.

Важно, что, по мнению экспертов, нынешнее удешевление стоимости газа еще не конец. Ожидается дальнейшее падение даже ниже 20 евро за мегаватт-час. Благодаря этому промышленность Европы сможет восстановиться, наверстывая упущенное за последний год.

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