Польша готова ввести новые санкции против режима Лукашенко 1 30.05.2023, 16:35

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Политзаключенные должны быть освобождены.

Польша не исключает введения новых санкций против Беларуси. Об этом pap.pl заявил заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик.

- Польша — окно в мир для Беларуси. Пусть Беларусь пользуется этим окном разумно, она должна с уважением относится к польскому меньшинству, — говорит Вонсик. — Мы ждем от белорусской стороны освобождения Анджея Почобута.

Напомним, что недавно Польша расширила санкционный список граждан Беларуси, а с 1 июня приостанавливаются грузоперевозки на границе с Беларусью на грузовиках и прицепах с белорусскими или российскими номерами.

В феврале 2023-го в Гродно политзаключенный Анджея Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в «призывах к санкциям» и в «разжигании социальной вражды». 26 мая Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор, после чего Польша и объявила о новых санкциях.

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