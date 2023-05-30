Польша готова ввести новые санкции против режима Лукашенко

Польша готова ввести новые санкции против режима Лукашенко1
- 30.05.2023, 16:35
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Политзаключенные должны быть освобождены.
Польша не исключает введения новых санкций против Беларуси. Об этом pap.pl заявил заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик.
- Польша — окно в мир для Беларуси. Пусть Беларусь пользуется этим окном разумно, она должна с уважением относится к польскому меньшинству, — говорит Вонсик. — Мы ждем от белорусской стороны освобождения Анджея Почобута.
Напомним, что недавно Польша расширила санкционный список граждан Беларуси, а с 1 июня приостанавливаются грузоперевозки на границе с Беларусью на грузовиках и прицепах с белорусскими или российскими номерами.
В феврале 2023-го в Гродно политзаключенный Анджея Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в «призывах к санкциям» и в «разжигании социальной вражды». 26 мая Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор, после чего Польша и объявила о новых санкциях.