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Польша готова ввести новые санкции против режима Лукашенко

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  • 30.05.2023, 16:35
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Польша готова ввести новые санкции против режима Лукашенко

Политзаключенные должны быть освобождены.

Польша не исключает введения новых санкций против Беларуси. Об этом pap.pl заявил заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик.

- Польша — окно в мир для Беларуси. Пусть Беларусь пользуется этим окном разумно, она должна с уважением относится к польскому меньшинству, — говорит Вонсик. — Мы ждем от белорусской стороны освобождения Анджея Почобута.

Напомним, что недавно Польша расширила санкционный список граждан Беларуси, а с 1 июня приостанавливаются грузоперевозки на границе с Беларусью на грузовиках и прицепах с белорусскими или российскими номерами.

В феврале 2023-го в Гродно политзаключенный Анджея Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Его признали виновным в «призывах к санкциям» и в «разжигании социальной вражды». 26 мая Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор, после чего Польша и объявила о новых санкциях.

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