ВСУ взорвали пункт связи оккупантов в Запорожской области 30.05.2023, 16:40

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Во время прилета россияне как раз настраивали оборудование в здании.

На Запорожском фронте украинская артиллерия продолжает методически «размягчать» вражеские тылы, пишет «Стопкор». Во временно оккупированных Пятихатках Васильевского района произошел прилет по коммуникационному пункту РФ – в это время российские захватчики как раз настраивали в здании оборудование связи.

Яркое видео отработки артиллерийского расчета ВСУ по объекту, который россияне обустроили под свой пункт связи, обнародовало 30 мая региональное информационное агентство (РИА) «Мелитополь».

«Запорожское направление. Успешное уничтожение оккупантов, которые были обнаружены при установлении средств связи», – говорится в сообщении.

Представители международного волонтерского сообщества GeoConfirmed геолоцировали место удара – точка с координатами 47.508853, 35.466255 на восточной окраине населенного пункта Пятихатки Васильевского района Запорожской области.

Примечательно, что согласно оперативной карте DeepState, это село контролируется оккупантами, однако примерно в 500 метрах от указанного участка уже начинается «серая зона», где ведутся бои. Рядом также пролегает важный логистический путь Т 0812 – автомобильная трасса территориального значения в Запорожской области, которая проходит по территории Пологовского и Васильевского районов.

По данным мониторинга DeepState по состоянию на начало суток 30 мая, на Запорожском отрезке линия боевых столкновений остается неизменной, но артиллерия Сил обороны продолжает методично прореживать вражеские тылы.

В Генштабе ВСУ утром 30 мая сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Гуляйполя и Малой Токмачки, а также обстрелял Ольговское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Степногорск Запорожской области.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад БК, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника.

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