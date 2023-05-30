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«Гомельтранснефть Дружба» планирует повысить транзитные тарифы на 84%

  • 30.05.2023, 16:42
«Гомельтранснефть Дружба» планирует повысить транзитные тарифы на 84%

В чем причина?

С 1 июля нефтепроводчики из «Гомельтранснефть Дружба» хотят повысить транзитные тарифы на прокачку нефти по Беларусь. Причем сразу на 84%, сообщает телеграмм-канал про нефтяной рынок Neftegram.

Представители Беларуси уже написали российским коллегам письмо, в котором заявили о своих планах, сказано в сообщении. Повышение тарифов обосновывают падением транзита нефти из-за санкций.

Как цитирует телеграм-канал, «за I квартал 2023 года грузооборот по транзитным направлениям ОАО «Гомельтранснефть Дружба» снизился в 4,7 раза, в том числе в направлении Польши и Германии — в 12,1 раз к аналогичному периоду 2022-го». Кроме того, в январе-июне текущего года белорусская сторона ожидает отрицательную динамику — снижение в 5,3 и 16,6 раз соответственно.

В свою очередь российская сторона отмечает, что северная ветка «Дружбы» почти остановилась: только из Казахстана качают максимум 100 тыс. тонн в месяц вместо 1,5-2 млн тонн еще два года назад. Российские нефтяники прокачивают через Беларусь нефть по южной ветке в Венгрию, Словакию и Чехию, а также на белорусские заводы.

С 1 января Беларусь предлагала «Транснефти» увеличить тариф на транзит сырья на 39%. Планы объясняли Минск ожиданием двукратного падения грузооборота по магистральному трубопроводу «Дружба» из-за введения европейского потолка цен на российскую нефть. В итоге с 1 февраля тариф на транзит нефти через Беларусь вырос на 9%.

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