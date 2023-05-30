Гомельскому журналисту Евгению Меркису дали четыре года колонии усиленного режима
- 30.05.2023, 16:55
Суд проходил в закрытом режиме.
Гомельского журналиста Евгения Меркиса приговорили к четырем годам колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».
Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования или участие в нем»), ч. 1 и ч. 2 ст. 361 («Содействие экстремистской деятельности»). Суд по делу Меркиса проходил в закрытом режиме.
Напомним, журналиста, историка, краеведа, менеджера культурных проектов Евгения Меркиса задержали в Гомеле 13 сентября 2022 года и поместили в изолятор временного содержания.
В июле 2021-го у него проводился обыск.