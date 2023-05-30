Гомельскому журналисту Евгению Меркису дали четыре года колонии усиленного режима 30.05.2023, 16:55

Евгений Меркис

Суд проходил в закрытом режиме.

Гомельского журналиста Евгения Меркиса приговорили к четырем годам колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования или участие в нем»), ч. 1 и ч. 2 ст. 361 («Содействие экстремистской деятельности»). Суд по делу Меркиса проходил в закрытом режиме.

Напомним, журналиста, историка, краеведа, менеджера культурных проектов Евгения Меркиса задержали в Гомеле 13 сентября 2022 года и поместили в изолятор временного содержания.

В июле 2021-го у него проводился обыск.

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