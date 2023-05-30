Ракетное бессилие: как украинская ПВО ломает кремлевские планы 2 30.05.2023, 17:20

6,584

Запасов ракет у россиян хватит еще максимум на пару недель.

В ночь на 30 мая российские оккупанты применили 31 дрон-камикадзе Shahed-136 во время очередной атаки по Украине. Наиболее разрушительной атаке подвергся Киев. Действия оккупантов показывают, что они экспериментируют с тактикой, переходя к атакам в стиле «волна за волной» и постоянно корректируя маршруты.

Удары, нанесенные за последние сутки по столице, следует расценивать как одну мощную атаку, целью которой был Киев. Предыдущие массированные удары были нацелены на обнаружения систем Patriot, но оказались безуспешными в силу существенно возросшего потенциала отечественных ПВО. Об этом пишет украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко специально для «Апострофа».

Ракетные и дроновые удары, которые россияне нанесли 29-30 мая по территории Украины, имели ряд примечательных особенностей. Сначала россияне ударили крылатыми ракетами и дронами-камикадзе с целью выявления ЗРК Patriot. Затем, проанализировав последствия налетов, пустили в ход баллистические ракеты. Причем, не как бы уникальные Х-47М2 «Кинжал», а стандартные «Искандеры». Отказ от «Кинжалов» в пользу «Искандеров» можно было бы объяснить фактором дефицита, но не только в этом причина.

До этого момента оккупанты применяли «Искандеры» против Украины 18 и 22 мая. Эффект для оккупантов получился нулевым – 100% сбития силами ПВО. В целом с 28 апреля по 29 мая рашисты применили против нас 190 ракет разных типов, а с учетом продолжительной паузы (с 9 марта по 28 апреля), запасов им хватит еще максимум на пару недель. Далее вновь наступит пауза для накопления.

Самое главное, что эффективность таких ударов для россиян остается мизерной, а репутационные потери от уничтожения «Кинжалов» и «Искандеров» - большими. Особенно в ситуации, когда реальная цель (обнаружение и уничтожение ЗРК Patriot) остается недостигнутой. В итоге россияне решили сконцентрироваться на Киеве, но нужного эффекта все равно не достигли.

В контексте последних ударов по Киеву, невзирая на разрушительные последствия, стоит отметить, что наша ПВО сейчас является одной из лучших в мире, имея впечатляющие показатели по ряду параметров.

Украинские специалисты обладают богатым опытом в отражении разнообразных видов атак, включая унифицированные, комбинированные и волнообразные атаки, которые мы сейчас и наблюдаем в реальных боевых условиях.

Ни одна другая армия в мире не обладает таким опытным персоналом ПВО, который не только имеет опыт отражения ракетных атак, но и делал это более года с помощью устаревших технических и технологических средств, значительно уступающих современным вызовам войны и средствам поражения врага.

Стоит напомнить, что перед открытым вторжением россиян в информационном пространстве Украины появилась волна негативных комментариев относительно готовности и способности наших сил ПВО справиться с российской угрозой, а также о необходимости получения от других стран современных систем, таких как ЗРК «Patriot» и «Железный купол».

Тогда в своих публикациях я объяснял всем, что украинская ПВО является самой боеспособной в Европе, если сравнивать ее с каждой отдельной страной, а не в контексте всего НАТО. На тот момент ни одна европейская страна не могла сравниться с украинской ПВО по потенциалу. Вместе с тем, несмотря на количественный потенциал и развертывание сил, у нашей ПВО в основном использовались устаревшие образцы, созданные еще в эпоху СССР.

Также следует напомнить, что 27 февраля 2022 года минобороны страны-оккупанта громогласно заявило, что украинская ПВО «полностью уничтожена», а российская авиация «полностью контролирует» воздушное пространство Украины.

Что и итоге? За окном 30 мая 2023 года, а ВСК РФ понесли значительные потери, как в боевой авиации, так и среди пилотов. Российские пилоты отказываются выполнять боевые задачи в Украине, и эти задачи выполняются в основном курсантами.

Большая часть авиационных ударов в Украине осуществляется из российского воздушного пространства, но самое главное не в этом. ВСУ до получения всего спектра современных средств, таких как ЗРК «Patriot» и SAMP/T, проделали огромную работу по сохранению контроля над нашим воздушным пространством и разработали уникальные алгоритмы противодействия.

На данный момент, у украинской ПВО разработаны алгоритмы противодействия всем типам российских ракет, включая КРМ «Калибр», Х-47М2 «Кинжал», 9М723/9М728 ОТРК «Искандер-М/К», Х-22, П-800, Х-101, Х-55, Х-555, Х-59, Х-29, Х-58 и другие. Также были разработаны алгоритмы уничтожения дронов Shahed-136.

Были изучены уязвимые места каждой из этих ракет, и разработаны методы противодействия, реакция на каждый тип запуска и применение наиболее эффективных средств поражения, но это стало возможным не только благодаря современным средствам ПВО. Тут следует поясним детальнее, что именно я имею в виду.

Саудовская Аравия имеет одну из лучших систем ПВО на Ближнем Востоке. В вооружении саудовской армии более 100 пусковых установок ЗРК «Patriot». Однако, во время противостояния с йеменскими хуситами, не все ракеты, запущенные по территории Саудовской Аравии, были перехвачены.

Таким образом, наличие высокотехнологичных систем ПВО еще не является гарантией полной защищенности. Многое зависит от профессионализма операторов и общего подхода к построению системы. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что система ПВО, построенная вокруг Киева и в области, демонстрирует высокую эффективность в противодействии ракетным и дроновым угрозам.

К сожалению, из-за ограниченных ресурсов еще не удалось создать аналогичные системы в других крупных городах, но наши партнеры продолжают оказывать поддержку. Соответственно, поставки систем среднего и большого радиуса действия продолжаются. Шаг за шагом небо над Украиной будет полностью защищено от российских угроз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».