В России порывом ветра снесло трибуны с болельщиками 3 30.05.2023, 20:22

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Один человек погиб, 21 — в больнице.

В российском Ростове-на-Дону из-за непогоды обрушились трибуны спорткомплекса, есть погибшая и пострадавшие, рассказали в МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел днем 30 мая на территории Гребного канала во время детского футбольного матча. На трибунах, которые представляют собой сборные металлические конструкции, находилось около 30 человек. По предварительной версии, они опрокинулись от порыва ветра, так как не были закреплены надлежащим образом.

По данным МЧС, в результате происшествия погибла женщина. Еще 21 человек — 15 детей и 6 взрослых — получили телесные повреждения.

В СК России по Ростовской области уточнили, что одна женщина и двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

Накануне трагедии в МЧС предупреждали о непогоде в Ростовской области.

«30 мая ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−23 м/с», — говорилось в сообщении.

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