ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем

ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем2
- 30.05.2023, 21:11
- 5,108
Появились фото и видео.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по базе оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем (Донецкая область). Здания, в которых были россияне, были значительно повреждены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
«Юрьевка, оздоровительный комплекс «Ялта». У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах», - говорится в сообщении.
На фото можно увидеть последствия ударов по комплексу, в котором располагались россияне. Верхние этажи здания были значительно повреждены.
Также было опубликовано видео, на котором зафиксированы удары по базе оккупантов.