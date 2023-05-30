ВСУ ударили по базе оккупантов под Мариуполем 2 30.05.2023, 21:11

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Появились фото и видео.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по базе оккупантов в селе Юрьевка под Мариуполем (Донецкая область). Здания, в которых были россияне, были значительно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

«Юрьевка, оздоровительный комплекс «Ялта». У кого-то еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах», - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть последствия ударов по комплексу, в котором располагались россияне. Верхние этажи здания были значительно повреждены.

Также было опубликовано видео, на котором зафиксированы удары по базе оккупантов.

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