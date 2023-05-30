Польские таможенники нашли белорусские сигареты в целлюлозе 30.05.2023, 22:04

Фотофакт.

Польская таможня перехватила партию белорусских сигарет. Их везли в грузовом поезде в контейнере с целлюлозой.

Грузовой поезд прибыл в Кузницу из Беларуси. При сканировании таможенники заподозрили, что в одном из контейнеров с целлюлозой могут быть спрятаны сигареты.

При осмотре контейнера таможенники нашли более 6 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость оценивается в 90 тысяч злотых (21 тысяча долларов).

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