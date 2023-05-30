В главной больнице Кремля срочно построят бомбоубежище 30.05.2023, 22:15

Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек.

Управделами президента России заключило контракт на срочное проектирование бомбоубежища для своей Центральной клинической больницы с поликлиникой. Стоимость работ оценили в более чем 35 млн рублей.

Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек — в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники эксплуатирующей организации. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.

В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями.

Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух «от газообразных средств массового поражения», аэрозолей и продуктов горения. «Для выполнения медицинских процедур в военное время» будет предусмотрена функция подогрева воздуха.

Договор был заключен 24 мая. Согласно документу, подрядчик должен разработать и представить на утверждение заказчику проект задания на проектирование в течение 15 календарных дней. Общий срок завершения работ по договору — 20 декабря 2023 года.

На фоне затянувшейся войны с Украиной осенью российские власти начали масштабную непубличную кампанию по подготовке бомбоубежищ, писал Bloomberg. По словам источников, таким образом руководство хотело удостовериться, что объекты гражданской обороны можно будет использовать в случае «широкого конфликта». Телеграм-канал Baza писал, что в одном из округов Москвы готовят 900 укрытий.

Несмотря на то, что работа проводилась тайно, слухи проникли в соцсети. В октябре Минздраву пришлось опровергать сообщения о том, что в бомбоубежищах при московских больницах будут организовывать операционные.

По данным «Спектра», Минздрав потребовал от всех подведомственных больниц подготовить убежища до 2 ноября, а закрытый приказ был спущен 20 октября — на следующий день после того, как президент Владимир Путин подписал указы о военном положении в оккупированных областях Украины и особых режимах в России.

В конце декабря прошлого года о подготовке бомбоубежищ в Подмосковье, способных вместить в общей сложности 15 млн человек, отчитался начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин. При этом, по его словам, в таких укрытиях можно будет находиться всего около часа: объекты снабдят питьевой водой и электричеством, также их оборудуют розетками для зарядки гаджетов.

После объявления мобилизации в России резко вырос спрос и на частные бункеры, отмечала «Верстка». Одна из строительных компаний сообщила, что количество запросов увеличилось на 430%, однако до подписания договора доходят в основном наиболее обеспеченные клиенты — чаще всего бизнесмены, которые хотят уберечь семью.

Еще одна фирма Deluxe Bunker рассказала, что среди ее заказчиков были «Сбербанк», правительство России и «Газпром». Представитель компании не уточнил, когда именно они обращались за услугами. При этом он отметил, что стоимость бомбоубежища, рассчитанного на несколько человек, начинается от $1,5 млн.

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