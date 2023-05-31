О Николае Статкевиче нет известий уже 111 дней 5 31.05.2023, 9:02

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Николай Статкевич

Сегодня исполняется ровно три года с момента задержания лидера оппозиции.

Почти четыре месяца нет известий от осужденного режимом на 14 лет лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

Связь с политиком, отбывающим наказание в Глубокской колонии, прервалась в середине февраля.

Николай Статкевич полгода был в одиночной камере, а потом, вероятно, в ШИЗО:

«Сегодня [пост от 15 мая — ред.] получила ответ из колонии на свои запросы. … Тот, кто ничего не знает о своих родных, меня поймет. 36 взысканий, из них 14 — ШИЗО (5 — за последние три месяца, срок не сообщают). Сейчас, вероятно, в ШИЗО тоже, либо только вышел. В очередной раз наказан пребыванием полгода в той самой одиночке 1х3 м, аналоге ПКТ в «обычной» колонии. (Прошлые полгода растянулись на 9 месяцев). Это значит, что, если не в ШИЗО, то круглосуточно в каменном мешке с прогулкой в таком же каменном мешке полчаса в день. Лишили всего: единственной посылки и свиданий. О звонках речь даже не идет. Писем по-прежнему нет», — писала в середине мая его жена Марина Адамович.

Сегодня, 31 мая, исполняется ровно три года, как Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет в Минске.

В декабре 2021 года Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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