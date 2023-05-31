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За участие в протестах военнослужащего из Жлобина отправили на гауптвахту

  • 31.05.2023, 12:22
За участие в протестах военнослужащего из Жлобина отправили на гауптвахту

Во время протестов он еще не служил в армии.

За участие в протестах 2020-го военнослужащего из Жлобина Александра Строкова отправили на 2 месяца ареста на гауптвахту, сообщает правозащитный центр «Вясна». Такое решение вынес суд Жлобинского района (судья — Светлана Рубахова). Парня признали виновным в «организации и подготовке действий, грубо нарушивших общественный порядок, либо активном участии в них». Во время протестов он еще не служил в армии. Судили же Строкова, когда он уже стал военным.

Александр Строков обучался в Жлобинском государственном металлургическом колледже. В Жлобине в ночь с 9 на 10 августа 2020 года состоялась мирная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов. В последующие годы за участие в ней были осуждены несколько десятков человек, в том числе и военнослужащий внутренних войск (в протестах участвовал также еще до призыва).

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