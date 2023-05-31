СМИ: Путин едва не попал под удар дронов в резиденции «Ново-Огарево» 4 31.05.2023, 13:25

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Глава РФ находился там в момент атаки.

После атаки на Кремль в начале мая, которую российские власти власти назвали «покушением» на Владимира Путина, дроны едва не ударили по второй столичной резиденции российского президента, причем в момент, когда тот находился в ней.

Во время налета беспилотников на столицу во вторник, 30 мая, Путин с очень большой долей вероятности был в «Ново-Огарево», что представляло прямую угрозу его безопасности, рассказал The Moscow Times близкий к Кремлю собеседник, попросивший об анонимности.

По его словам, Путин был поднят рано утром службой безопасности из-за воздушной угрозы.

Дроны, атаковавшие западные районы Московской области, были сбиты, в частности, в деревнях Ромашково и Раздоры, сообщил вскоре после налета депутат Госдумы Александр Хинштейн. Из опубликованного им списка следует, что системы ПВО обезвредили беспилотники, когда тем оставалось около 10 км до резиденции Путина.

Один из жителей соседнего с президентской резиденцией кооператива на Рублевке рассказал The Moscow Times, что очень громкие звуки взрывов разбудили его в районе 6 утра.

О том, что Путин был вынужден проснуться раньше обычного, сообщил и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Рабочий день совсем рано начался у президента», — рассказал он на брифинге накануне. По словам Пескова, Путин «получал в прямом режиме информацию» по линии Министерства обороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья и МЧС. Ночевал ли президент РФ в Ново-Огарево или в другом месте, Песков не уточнил.

К возможной атаке на резиденции президента РФ российские власти начали готовиться еще зимой, когда украинцы ударили по военным аэродромам Энгельс и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях.

В январе зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1» появились на зданиях близ Кремля в центре Москвы, а также в 10 километрах от «Ново-Огарево», недалеко от поселка Заречье, согласно данным телеграм-канала «Сирена», который ведут сторонники находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального. Еще один «Панцирь-С1» был замечен около одной из резиденций Путина на северо-западе Новгородской области примерно в то же время.

И хотя власти дали указание госСМИ не нагнетать панику, называть атаку дронов успешно отраженной и хвалить работу Минобороны вопреки попаданию трех БПЛА в жилые дома, Путин, появившись на публике после налета, выглядел уставшим и говорил неуверенно.

Работу систем ПВО он оценил как «штатную» и «удовлетворительную», признав при этом, что «есть над чем работать».

«Мы сталкивались с такими же проблемами в Сирии», — сказал он, добавив, что ПВО столицы требуется «уплотнение».

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, комментируя атаку, заявил, что рассчитывать на системы ПВО в принципе не стоит. «У нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — сказал он.

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