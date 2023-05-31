В Беларуси в первом чтении приняли законопроект о «народном ополчении» 9 31.05.2023, 13:31

2,890

Документ представили Хренин и Зайцев.

Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О народном ополчении». Об этом сообщает пресс-служба «палаточников».

Законопроект представляли министр обороны Беларуси Виктор Хренин и член постоянной комиссии «палаты представителей» по национальной безопасности Евгений Зайцев.

«Законопроект направлен на «добровольное участие» в обеспечении военного положения в Республике Беларусь», — сообщили в «палатке».

Теперь законопроект должен пройти второе чтение в «палатке», получить одобрение в «совете республики» и отправиться на подпись к Лукашенко, после этого он получит статус «закона».

Несмотря на то, что закона о «народном ополчении» еще нет, в некоторых районах Беларуси уже формируют такие отряды. Первый эксперимент прошел осенью 2022 года на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области. В апреле такие учения прошли в Борисовском районе, двух районах Гродненской области, в мае — в Волковысском районе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».