В Беларуси в первом чтении приняли законопроект о «народном ополчении»9
- 31.05.2023, 13:31
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Документ представили Хренин и Зайцев.
Депутаты в первом чтении приняли проект закона «О народном ополчении». Об этом сообщает пресс-служба «палаточников».
Законопроект представляли министр обороны Беларуси Виктор Хренин и член постоянной комиссии «палаты представителей» по национальной безопасности Евгений Зайцев.
«Законопроект направлен на «добровольное участие» в обеспечении военного положения в Республике Беларусь», — сообщили в «палатке».
Теперь законопроект должен пройти второе чтение в «палатке», получить одобрение в «совете республики» и отправиться на подпись к Лукашенко, после этого он получит статус «закона».
Несмотря на то, что закона о «народном ополчении» еще нет, в некоторых районах Беларуси уже формируют такие отряды. Первый эксперимент прошел осенью 2022 года на базе Лобжанского сельского совета Климовичского района Могилевской области. В апреле такие учения прошли в Борисовском районе, двух районах Гродненской области, в мае — в Волковысском районе.