Короли экономичности: названы бензиновые автомобили с самым низким расходом топлива 31.05.2023, 14:44

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Расход не превышает отметку в 7,5 литра на 100 километров.

Топливная эффективность один из важных параметров для людей, стремящихся к тому, чтобы их автомобиль не требовал высоких затрат на покупку горючего. Один из вариантов, позволяющих избавиться от необходимости регулярной покупки бензина, переход на электрокары.

Впрочем, как показывает практика, на такой кардинальный шаг сегодня готовы далеко не все.

Журналисты издания «Cars» опубликовали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей, средний расход топлива которых не превышает отметку в 7,5-литра на 100 км.

Первая строчка в этом ТОП-е досталась компактному японскому хэтчбеку Mitsubishi Mirage. Согласно подсчетам аналитиков, такие 5-дверки в среднем тратят на преодоление 100 километров пути всего 6,5-литров бензина.

Вторая позиция оказалась за корейским седаном Hyundai Elantra со средним расходом горючего в 7,1-литра на 100 км, а замкнул ТОП-3 по этому показателю японский Honda Civic (7,1/100).

В пятерку самых экономичных бензиновых автомобилей в мире по состоянию на 2023 го также вошли: корейский Kia Rio и японская Toyota Corolla. Как отмечают авторы этого рейтинга, в среднем обе эти модели тратят на 100 км дистанции примерно 7,4-литра бензина.

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