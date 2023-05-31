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Лукашенко подарили кувалду

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  • 31.05.2023, 18:13
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Лукашенко подарили кувалду

«Вагнеровцы» намекают на ликвидацию диктатора?

Во время экскурсии во Дворец Независимости воспитанникам «военно-патриотического» центра спецподготовки «Скиф» из Речицы и областного военно-патриотического клуба «Доблесть» войсковой части 3310 показали экспонаты, размещенные в коридорах. Фото опубликовало государственное пропагандистское информагентство БелТА.

На коридорной выставке замечена кувалда в футляре от скрипки, очень похожая на ту, которую не так давно музею ВДВ при Речицкой районной гимназии подарил командир одного из отрядов ЧВК «Вагнер» Николай Будько.

На кувалде с выставки во Дворце Независимости можно разобрать дарственную надпись, начинающуюся словами «Александру Григорьевичу…». Что это за экспонат, в сообщении информагентства не уточняется.

Кувалда «Вагнера» стала символом военных преступлений российских военных, ей «вагнеровцы» публично и без суда карают тех, кто перед ними провинился.

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