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Залужный обсудил с Милли поставки вооружения в Украину

  • 31.05.2023, 22:01
Залужный обсудил с Милли поставки вооружения в Украину

Среди приоритетов – дальнобойные снаряды.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 31 мая провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли. Об этом он сообщил в Facebook.

Залужный сообщил, что рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.

«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16», – написал он по итогам разговора.

Главком ВСУ поблагодарил Милли за поддержку и отметил, что они договорились поддерживать диалог.

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