Залужный обсудил с Милли поставки вооружения в Украину
- 31.05.2023, 22:01
Среди приоритетов – дальнобойные снаряды.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 31 мая провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марком Милли. Об этом он сообщил в Facebook.
Залужный сообщил, что рассказал Милли об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных сил по освобождению украинской территории и возможных действиях противника.
«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей – дальнобойные снаряды. Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16», – написал он по итогам разговора.
Главком ВСУ поблагодарил Милли за поддержку и отметил, что они договорились поддерживать диалог.