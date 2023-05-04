Ночью Украину атаковали «шахеды» с надписями «За Кремль» 3 4.05.2023, 7:41

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фото: ap

Украинские силы ПВО уничтожили 18 дронов-камикадзе.

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области.

Работали системы противовоздушной обороны. Около половины пятого утра воздушную тревогу отменили в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Силы ПВО Украины уничтожили 18 «шахедов» и разведывательный БПЛА.

На многих дронах-камикадзе было написано «За Кремль» и «За Москву».

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