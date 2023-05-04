Ночью Украину атаковали «шахеды» с надписями «За Кремль»3
- 4.05.2023, 7:41
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Украинские силы ПВО уничтожили 18 дронов-камикадзе.
Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Украину с воздуха дронами и ракетами. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, в частности, в Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в некоторых районах Кировоградской области.
Работали системы противовоздушной обороны. Около половины пятого утра воздушную тревогу отменили в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Силы ПВО Украины уничтожили 18 «шахедов» и разведывательный БПЛА.
На многих дронах-камикадзе было написано «За Кремль» и «За Москву».