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Эксперт: Атаку на Кремль вел опытный оператор

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  • 4.05.2023, 7:52
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Эксперт: Атаку на Кремль вел опытный оператор

Также названа возможная модель дрона.

Сэмюэл Бендетт, специалист по беспилотникам Центра анализа военно-морских сил США, сказал The Guardian, что, судя по видео второго беспилотника, ударившего по Кремлю, «у него тонкие крылья». Это указывает на атаку, которую контролировал опытный оператор, а дрон мог быть модели Mugin-5 китайского производства.

Дроны с неподвижным крылом имеют большую дальность полета, чем простые дешевые квадрокоптеры, пояснил он.

Другие аналитики предположили, что это мог быть UJ-22 украинского производства. Но короткая и нечеткая видеозапись исключает точную идентификацию.

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