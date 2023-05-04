Удар по Кремлю: главные версии на данный момент 2 4.05.2023, 8:10

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Дерзкая атака ВСУ или ход олигархов?

Пресс-служба Путина сообщила, что якобы ВСУ в ночь на 3 мая ударили по Кремлю. В результате пострадал купол Сенатского дворца.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке на Кремль.

Кто же тогда может стоять за атакой? Сайт Charter97.org собрал главные версии на данный момент.

Атака под чужим флагом

Американский Институт изучения войны считает, что Россия, вероятно, сама устроила атаку на Кремль, пытаясь приблизить войну к внутренней российской аудитории и подготовить почву для более широкой мобилизации общества.

Они приводят несколько аргументов. Во-первых, российские власти недавно приняли меры для усиления возможностей противовоздушной обороны России, в частности в пределах самой Москвы. Поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробиться сквозь несколько слоев ПВО.

Во-вторых, «немедленная, согласованная и скоординированная реакция» Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны.

В ISW считают, что Россия устроила этот инцидент незадолго до Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну для своей внутренней аудитории как экзистенциальную.

Страх Путина перед парадом

В России массово отменяют парады на 9 мая. Однако отмена шествия на Красной площади стала бы признаком слабости Путина. Именно для того, чтобы иметь формальный повод не проводить парад, как считает украинский политолог Владимир Фесенко, РФ могла атаковать Кремль.

«Путин боится парадов. Когда-то египетский президент Анвар Садат был убит во время парада. В прошлом году в Москве упразднили авиационный парад, а сейчас, возможно, Путин вообще парада боится. Неизвестно, что произойдет. Поэтому нужен повод, чтобы все отменить», — считает украинский политолог.

Ход российских олигархов

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказал свою версию налета дронов на Москву.

«Атака на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина. Это первая коллективная игра «клуба обиженных». Надеюсь — не последняя», — написал политик.

Российские партизаны

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эксклюзивном интервью CNN заявил, что атака беспилотников на Кремль – дело рук российских партизан, а не украинских военных.

«Это одна из российских партизанских групп, я не могу сказать больше, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность», — отметил он.

По словам Пономарева, члены партизанской группировки внутри России – это, как правило, молодежь, студенты, жители крупных городов. Они действуют в не менее 40 городах России и имеют свою направленность, специализацию и основные задания.

Дерзкая атака ВСУ

Несмотря на то, что Украина отвергает свою причастность к атаке на Кремль, многие факторы говорят о том, что Киев мог провести эту операцию.

Украинские беспилотники неоднократно замечали в Подмосковье, что подтверждает технические возможности Киева атаковать Кремль.

Против версии об операции «под чужим флагом» говорит и выбранная цель, ведь атака на Кремль стала позором для сил ПВО страны-оккупанта и показывает слабость Путина.

Сами кремлевские телеканалы не стали показывать видео атаки на Кремль.

Также можно вспомнить заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилова о том, что россияне увидят «подарок» на Красной площади до 9-го мая.

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