Беспилотник взорвался на НПЗ в Ростовской области РФ 4.05.2023, 8:21

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Фото: Новошахтинский НПЗ

Россияне утверждают, что последствий у взрыва не было.

Сегодня ночью беспилотник взорвался на территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, серьезных последствий у взрыва не было.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», – написал он.

Таким образом, этой ночью сразу два российских НПЗ, расположенных в регионах, граничащих с Украиной, стали объектами атаки. В Краснодарском крае в результате взрыва загорелся резервуар с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

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