В момент взрыва беспилотника над куполом Кремля рядом находились люди 4.05.2023, 8:35

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Дрон пытались сбить из стрелкового оружия?

В момент взрыва беспилотника над куполом Сенатского дворца в Кремле рядом заметили людей, пишет New Voice.

Телеканал CNN предполагает, что люди на крыше реагировали на пожар, вызванный первым беспилотником. Предварительно известно, что дроны летели к Кремлю с разных направлений — первый взорвался над Сенатским дворцом, после чего на крыше вспыхнул пожар. Второй дрон примерно через 15 минут взорвался в воздухе над Кремлем.

Судя по видео со взрывом, люди взбирались на купол и присели, заметив дрон. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на «очевидцев» утверждает, что на крышах в районе Кремля «дежурят люди с оружием для уничтожения дронов».

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