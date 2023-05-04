Военный эксперт об ударе по Кремлю: Внутренняя обстановка в РФ накалена как никогда 3 4.05.2023, 9:52

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Кто курировал запуск БПЛА?

Ответом «за Москву» стал жиденький налёт 24 дронов камикадзе Shahed-136. Не 24 крылатых ракет Х-101 или 24 КРМБ «Калибр», а именно, 24 дронов-камикадзе.

Конечно, кто-то скажет, хрен редьки не слаще и будет полностью прав. Но наша задача анализировать, пишет известный украинский военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале

Итак. Под основным ударом Shahed-136 оказалась Одесса. Было применено 15 дронов-камикадзе, 12 из которых удалось сбить ПВО. Но чуть больше двух недель назад я уже предупреждал, что налёты на Одессу принимают двухнедельную системность и следующий следует ожидать в начале мая.

То есть, данный налёт нельзя сказать, что был неожиданным, скорее наоборот. Почему я на это обращаю внимание?

Дело в том, что подготовить налёт дронами-камикадзе, при наличии самих дронов, намного проще, чем, например, ракетный удар.

При наличии необходимого количества дронов осуществить налёт можно в максимально сжатые сроки. В то время как ракетный удар, даже при наличии на аэродроме необходимого боекомплекта, невозможно «просто так взять и нанести», если он не запланирован и не расписан.

Теперь, возвращаемся к теме «удара по Кремлю». На Shahed-136 красовались надписи «За Москву!», но почему они не красовались на ракетах Х-101? Да потому, что у российского командования не было запланировано массированного ракетного удара по Украине на 4 мая. Они не смогли удар организовать так быстро.

Скажу даже больше, у них необходимого БК по состоянию на 4 мая даже может не быть на аэродромах.

Но если удар по Кремлю дроном был спланирован самой же Россией, почему она оказалась совершенно неготовой к кровавой ответной акции? Ведь налёт 4 мая это курам на смех, а не «За Москву!».

Ответ прост. Военно-политическое руководство было не готово к тому, что произошло в ночь на 3 мая. По этой причине и не был подготовлен боекомплект и экипажи для обеспечения «мощного и неотвратимого зеркального ответа киевскому режиму».

Тогда, неужели Украина и вправду стоит за этим ударом? Нет.

Дело в том, что вчера изданию Financial Times инцидент с Кремлём прокомментировал так называемый директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, обмолвившийся о том, что БПЛА, ударившие по Kремлю, могли запускаться из Подмосковья!

Для тех, кто не знает, кто такой Руслан Пухов, поясню - это офицер российского ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), который занимается пропагандой в экспертной среде, посредством своего издательства ЦАСТ, а так же курирует по всему миру сеть пророссийских военных «экспертов» и «аналитиков».

Странно, что Financial Times взяло комментарий именно у Пухова по этому инциденту, с учётом его бэкграунда, но всё же оно оказалось полезным. Не смотря на то, что Пухов говорил о неких партизанах, он озвучил то, что в первую очередь пульсирует в стенах структуры на которую он работает - ГРУ.

Пульсирует там мысль, что БПЛА запускался с территории России как акция, курируемая конкурентами Минобороны и ГРУ соответственно. Именно по этой причине «кирзачи» оказались совершенно неготовыми к «зеркальному» ответу на удар по «сакральному» куполу, а смогли разменяться жиденьким налётом!

Это лишь подкрепляет версию об акции, организованной в рамках межведомственной конфронтации и нарастающей уже не только внутренней конкуренции, но и борьбы.

Разумеется, Россия может провести массированный ракетный удар, но... Момент ведь упущен.

Если данные выводы верны, то можно констатировать ситуацию, когда внутренняя обстановка в России накалена как никогда. В последний раз такой накал был после убийства Бориса Немцова.

В любом случае, даже с задержкой, но Россия должна будет дать «ответ» на произошедшее погромче гудения моторов десятка дронов. Поэтому не игнорируйте воздушные тревоги, у крыс конвульсии. До того, пока конвульсии пройдут, они всё ещё опасны.

Наблюдаем!

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