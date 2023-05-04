Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за проблем с бюджетом 4.05.2023, 10:54

Господдержка сократилась.

Российские авиакомпании начали отменять убыточные внутренние рейсы после сокращения господдержки.

Столкнувшись с дефицитом бюджета из-за санкций и войны в Украине, правительство урезало субсидии по программе выполнения региональных полетов в обход Москвы с 9 миллиардов российских рублей до 7,5 миллиардов российских рублей, пишет The Moscow Times.

По их словам, Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, однако субсидии для региональных перевозок были урезаны сразу на 17%. «Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями», — отметил один из собеседников.

В результате авиакомпании стали отказываться от рейсов в Омскую и Тюменскую области, Татарстан, Санкт-Петербург, Дагестан и Северную Осетию, говорит источник. Отменяются даже уже запланированные рейсы.

«Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии», — заявили в Nordwind Airlines. В авиакомпании «Россия» отметили, что отказалась от двух еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск. В Smartavia пока не отменяют региональные рейсы, но рассчитывают на господдержку.

«Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом», — говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

Под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. «Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение», — говорит он. Однако добавляет, что дальневосточное направление никуда не исчезнет без субсидий, а межрегиональные рейсы несколько лет «раскатывались», чтобы выйти на окупаемость.

Более существенной проблемой для авиакомпаний станет отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд руб., считает Пантелеев. «Этот год для перевозчиков в сравнении с предыдущим окажется более тяжелым. Сейчас складывается ощущение, что рассчитывать на субсидию в 100 млрд не приходится», — заключил эксперт.

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