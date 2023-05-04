За «измену государству» судят экс-начальника службы воздушной разведки Беларуси

За «измену государству» судят экс-начальника службы воздушной разведки Беларуси1
- 4.05.2023, 10:54
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Суд проходит в Витебске.
В Витебском областном суде проходит закрытое судебное заседание над Валерием Романовским, заметила «Медиазона» в расписании судебных заседаний.
Его обвиняют в измене государству (ст. 356 УК Беларуси).
В декабре 2022 года телеканал «Беларусь 1» выпустил фильм о контрразведке КГБ, где рассказали о белорусах и гражданах других стран, которых обвиняют в работе на иностранные спецслужбы.
Валерия Романовского в фильме назвали «бывшим начальником службы воздушной разведки» и отметили, что ему грозит до 15 лет колонии, но статью, по которой его обвиняют, не назвали.