За «измену государству» судят экс-начальника службы воздушной разведки Беларуси 1 4.05.2023, 10:54

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Суд проходит в Витебске.

В Витебском областном суде проходит закрытое судебное заседание над Валерием Романовским, заметила «Медиазона» в расписании судебных заседаний.

Его обвиняют в измене государству (ст. 356 УК Беларуси).

В декабре 2022 года телеканал «Беларусь 1» выпустил фильм о контрразведке КГБ, где рассказали о белорусах и гражданах других стран, которых обвиняют в работе на иностранные спецслужбы.

Валерия Романовского в фильме назвали «бывшим начальником службы воздушной разведки» и отметили, что ему грозит до 15 лет колонии, но статью, по которой его обвиняют, не назвали.

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