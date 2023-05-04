Бойцы ВСУ уничтожили два российских танка с помощью дронов
- 4.05.2023, 11:10
Эффектный видеофакт.
Бойцы подразделения, в составе которого защищает Украину нардеп «Голоса», секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, уничтожили два российских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, давшая такой результат видеозапись с фрагментами боевой работы, Костенко опубликовал на своей странице в соцсети. Судя по записи, танки были уничтожены с помощью боевых дронов.