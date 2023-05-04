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Бойцы ВСУ уничтожили два российских танка с помощью дронов

  • 4.05.2023, 11:10
Бойцы ВСУ уничтожили два российских танка с помощью дронов

Эффектный видеофакт.

Бойцы подразделения, в составе которого защищает Украину нардеп «Голоса», секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, уничтожили два российских танка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, давшая такой результат видеозапись с фрагментами боевой работы, Костенко опубликовал на своей странице в соцсети. Судя по записи, танки были уничтожены с помощью боевых дронов.

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