Почти во всех областях Беларуси ввели запреты и ограничения на походы в лес 4.05.2023, 11:45

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Карта от Минлесхоза.

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 59 районах Беларуси, Могилевщина пока держится. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Минлесхоза.

Леса нельзя посещать в Брагинском, Лоевском, Гомельском и Добрушском районах, расположенных на границе с Черниговской областью Украины. Запреты ввели решениями местных властей 2-3 мая.

В остальных 56 районах ограничено посещение лесов. Это значит, ходить в лес можно, но заезжать на авто нельзя, как и разводить костры. Свой район можно найти на карте.

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