Пожар на нефтебазе на Кубани: в сети появилось видео «атаки беспилотника» 3 4.05.2023, 12:26

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В РФ бушуют пожары.

Ночью 4 мая в России снова пылал завод. В этот раз российские пропагандисты заявили, что беспилотник якобы атаковал нефтеперерабатывающий завод на Кубани, сообщает «24 Канал».

По предварительной информации, пожар произошел в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В сети распространили соответствующее видео.

Судя по видео, сначала на нефтебазе произошел пожар, ведь на кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Впоследствии прогремел взрыв.

В то же время российские СМИ сообщают, что завод «атаковали» сразу 4 беспилотника. На территории завода произошло три взрыва. Кроме того, говорят, что в результате «атаки» якобы был разрушен один резервуар и поврежден второй.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По предварительной информации, на месте пожара работало 48 спасателей и 16 единиц техники. Известно, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

Конечно, Кондратьев стал подчеркивать, что жертв и пострадавших нет. Однако, судя по предыдущим заявлениям пропагандистов, это может быть ложью.

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