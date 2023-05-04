«Роснефть» сформировала крупный теневой флот через таинственную индийскую компанию 2 4.05.2023, 13:58

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Иллюстративное фото

Gatik Ship Management стремительно превратилась в одного из крупнейших мировых владельцев танкеров.

Россия достаточно быстро сумела перенаправить нефтяные потоки в Азию, хотя продавать туда сырье и приходится со скидкой. Наиболее драматично выглядел взлет экспорта в Индию — практически с нуля до почти 2 млн баррелей в сутки в конце марта 2023 г, пишет The Moscow Times.

Этот взлет во многом обеспечила индийская компания Gatik Ship Management. Будучи зарегистрирована 31 марта 2022 г., она стремительно превратилась в одного из крупнейших мировых владельцев танкеров.

Gatik вывезла из России не менее 83 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, свидетельствует анализ Financial Times на основе данных Kpler о танкерных перевозках. Более половины этого объема приходится на продукцию «Роснефти».

Все, что связано с Gatik, офис которой расположен в «захудалом торговом центре в Мумбаи», покрыто тайной, пишет FT, а участники нефтяного рынка озадачены ее стремительным взлетом. Но судовые брокеры, аналитики и сырьевые трейдеры полагают, что Gatik связана со своим главным клиентом — «Роснефтью».

Когда Gatik зарегистрировалась в Главном управлении международной торговли Индии в качестве товарного экспортера (при это в официальном индийском реестре компаний ее до сих пор нет), у нее было два танкера. Сейчас их уже 58, стоимость судов — в основном, старых — составляет $1,6 млрд, по данным VesselsValue. Только в декабре, когда в Европе вступило в силу эмбарго на импорт российской нефти, Gatik приобрела 13 танкеров.

«Чтобы было понятно: всего есть почти 14 000 работающих танкеров, большинство из 1361 компании владеет менее чем 10 судами; лишь у 20 компаний, включая Gatik, их больше 50», — объясняет Ребекка Галанопулос из VesselsValue.

В списке крупнейших владельцев танкеров мира Gatik теперь занимает 11-е место. У нее почти столько же танкеров, как у «Совкомфлота» (60, 8-е место). В преддверие введения потолка цен на российские нефть и нефтепродукты странами «большой семерки» и ЕС стал формироваться крупный теневой флот. Суда для него приобретали недавно созданные, малоизвестные и подставные фирмы. К марту в теневом флоте России, по оценкам отраслевых экспертов, было, например, около 600 крупных танкеров, или 10% мирового количества судов такого класса.

«То, что российские компании после западных санкций захотят заняться транспортировкой нефти, было неизбежно, и, думаю, Gatik — лучший тому пример, — сказал FT Виктор Катона, директор по анализу рынка сырой нефти Kpler. — Компания в стране, которую в России считают дружественной, возникает из ниоткуда, менее чем за год покупает огромное количество танкеров и обслуживает почти исключительно российские потоки».

На продукцию «Роснефти» у Gatik приходится 49% поставок, других российских компаний — еще 29%.

У «Роснефти» в Индии есть совместное предприятие по нефтепереработке с местной Nayara Energy (у российской компании в нем 49,1% акций). Но поставки идут не только ему. Индийские чиновники, обсуждающие закупки для местных НПЗ, рассказали FT, что ведут переговоры только с «Роснефтью», без каких-либо посредников. Но если до войны «Роснефть» осуществляла поставки по системе франко-борт (ответственность за товар переходит к покупателю после погрузки), то теперь она сама несет расходы по транспортировке и страхованию.

После введения европейского эмбарго отправляющиеся в Индию танкеры все чаще перестают указывать порт назначения, отмечает Bloomberg: так, за неделю по 28 апреля из общего объема среднесуточных поставок 3,39 млн баррелей (среднее значение за последние четыре недели) не указывали порт назначения танкеры, которые везли 0,72 млн баррелей в Азию и еще 0,39 млн — в другие регионы. Но обычно такие танкеры, если они проходят через Суэцкий канал, направляются в Индию, указывает Bloomberg.

Gatik также старается повысить автономность своей деятельности. Еще в конце марта как минимум у 35 ее танкеров были западные страховки, необходимые тем, кто покупает российскую нефть с учетом ценового потолка. Но в начале апреля безопасность перевозок Gatik не обеспечивал уже ни один признанный международный страховщик.

Lloyd’s List сообщил 6 апреля, что «крупнейший судовладелец теневого флота Gatik Ship Management лишился западного страхового покрытия»; это может означать, что компания перестала соблюдать ценовой потолок.

Интересно также, что Gatik зарегистрирована по тому же адресу, что Buena Vista Shipping, отмечает FT, – еще одна малоизвестная компания, у которой два года назад было всего $100 000 активов. Ее сотрудник подтвердил газете, что Gatik «входит в группу», после чего отказался отвечать на вопросы. Документы свидетельствуют, что в последний год Buena Vista активно занималась набором экипажей для танкеров.

В интервью журналу «Русский пионер» главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин называл кубинский ансамбль Buena Vista Social Club одним из своих любимых. По совпадению или нет, один из танкеров Gatik также называется Buena Vista, а его компания-владелец, зарегистрированная на Маршалловых островах, – Social Club Inc., пишет FT.

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