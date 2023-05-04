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В российском Ставрополе вспыхнул масштабный пожар возле одного из заводов

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  • 4.05.2023, 14:20
  • 2,708
В российском Ставрополе вспыхнул масштабный пожар возле одного из заводов

Площадь пожара — 500 квадратных метров.

В российском Ставрополе, рядом с заводом «Евробетон», произошел масштабный пожар. Якобы загорелись бочки с мазутом, сообщает interfax-russia.ru.

Как утверждают в МЧС России, спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Отмечается, что погибших или пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на открытой территории рядом с предприятием, специализирующимся на производстве товарного бетона.

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