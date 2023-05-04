Мишель Обама ушла в бизнес 4.05.2023, 15:05

Мишель Обама

Экс первая леди США открыла собственную компанию.

Бывшая первая леди США Мишель Обама открыла компанию по производству и продаже полезных продуктов питания и напитков для детей. Назвали ее PLEZi Nutrition, пишет The Wall Street Journal.

Первым продуктом от Мишель будет напиток без добавления сахара. Бизнесвумен считает, что товар может стать более здоровой альтернативой газировке.

В составе напитка от Обама есть только вода, фруктовые соки и экстракт листьев стевии. Напитки будут выпускать под брендом PLEZi, упаковка из четырех штук обойдется в $3,89.

По официальным данным, каждый пятый ребенок и подросток в США страдает ожирением. PLEZi намерена поощрять детей пить обычную воду, а также есть фрукты и овощи. На соответствующую образовательную кампанию потратят значительную часть маркетингового бюджета.

PLEZi Nutrition также анонсировала, что будет жертвовать 10% прибыли организациям, которые занимаются укреплением здоровья детей. К слову, будучи первой леди США, Мишель Обама активно продвигала закон о добавлении овощей и цельного зерна в школьные блюда.

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