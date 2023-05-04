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В Беларуси будут отслеживать путь лекарств от их ввоза до реализации

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  • 4.05.2023, 15:27
  • 1,312
В Беларуси будут отслеживать путь лекарств от их ввоза до реализации

Для этого планируют ввести маркировку лекарств.

В Беларуси планируют ввести систему маркировки лекарств, а также мониторинга их движения от ввоза или производства до реализации. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Как заявили в Минздраве, это необходимо для отработки технологий и выявления проблемных моментов. В результате мониторинга будет известен путь лекарственных препаратов от ввоза в страну или производства до вывода из обращения (отпуска из аптек, применения в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту).

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