В Беларуси будут отслеживать путь лекарств от их ввоза до реализации

В Беларуси будут отслеживать путь лекарств от их ввоза до реализации4
- 4.05.2023, 15:27
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Для этого планируют ввести маркировку лекарств.
В Беларуси планируют ввести систему маркировки лекарств, а также мониторинга их движения от ввоза или производства до реализации. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.
Как заявили в Минздраве, это необходимо для отработки технологий и выявления проблемных моментов. В результате мониторинга будет известен путь лекарственных препаратов от ввоза в страну или производства до вывода из обращения (отпуска из аптек, применения в учреждениях здравоохранения конкретному пациенту).