В Беларуси введут очередное пенсионное изменение 4 4.05.2023, 15:52

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Оно касается расчета и назначения пенсий.

С 2024 года введут изменения по расчету и назначению пенсий. Со следующего года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 30 лет непрерывного стажа работы. Это плановое повышение.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 29 лет (348 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 29 лет). С 1 января 2024 года этот показатель увеличат на один год — до 30 лет (360 месяцев). Это журналистам «Зеркала» как физлицам сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома.

Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, сообщали ранее в Минтруда.

Как подсчитывают пенсию

К примеру, мужчина выходит на заслуженный отдых в 2023 году, он трудился без перерывов. В таком случае для расчета пенсии возьмут его заработок за последние 29 лет. Если же был период, когда он не работал в эти 348 месяцев, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. Важный момент: непрерывный стаж на размере пенсии не сказывается, никаких бонусов за него не дают.

Какое еще пенсионное изменение введут в 2024 году

Напомним, 1 января 2024 года в Беларуси также повысят минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Его увеличат до 19 лет и шести месяцев (сейчас — 19 лет). В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 58 лет.

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