В Минске медик без лицензии проводила с ребенком ЛФК и сломала ей бедренную кость 2 4.05.2023, 17:18

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Мать девочки подала в суд и запросила крупную компенсацию.

Ситуация произошла в марте 2022 года. Медсестра проводила ЛФК с несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Во время одного из занятий специалист вместе с девочкой делала упражнение, во время которого сильно надавила на ее ноги — в результате послышался звук, похожий на щелчок, у потерпевшей быстро начало отекать бедро, пишет zerkalo.io.

Медсестра сразу же позвала мать ребенка, та вызвала скорую. Приехавшие врачи наложили шину. Позже ребенку диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением отломков. Такая травма опасна для жизни и квалифицируется как тяжкое телесное повреждение.

Мать девочки подала на специалистку в суд. На заседании она рассказала, что нашла медработника по рекомендации знакомой. По ее словам, та раньше работала в реабилитационном центре. Документы, подтверждающие образование и опыт работы, женщина у медика не запрашивала.

Уже в суде мама ребенка запросила крупную компенсацию морального и материального ущерба, а также расходов на оказание юридической помощи и комиссионного вознаграждения по платежам в общей сложности на 100 тысяч рублей.

Медсестра, проводившая ЛФК ребенку, рассказала, что окончила Оршанский медколледж. А позже — Белорусский государственный университет физкультуры по специальности «инструктор-методист по физической реабилитации, преподаватель физкультуры», проходила курсы повышения квалификации. Но официально на момент оказания услуг не работала и не получала лицензию на частную практику.

Суд признал медика виновной в незаконном врачевании, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Женщине назначили три с половиной года «домашней химии», ее на три года лишили права заниматься медицинской деятельностью.

Также по решению суда она должна будет выплатить компенсацию семье, но заметно меньшую, чем запрашивала мать потерпевшей, — 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован.

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