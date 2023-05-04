Возле крымского аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы
- 4.05.2023, 21:34
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Видео.
Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы.
Видео, где слышны звуки взрывов, опубликовали местные Telegram-каналы.
Поблизу аеродрому Бельбек у Криму російська ППО знищила БПЛА 👹— NV (@tweetsNV) May 4, 2023
Про це повідомив так званий мер Севастополя Михайло Развожаєв pic.twitter.com/pB2YuCOmpr
Как сообщает корреспондент «Крым.Реалии» в центре Севастополя приблизительно в 18:00 были слышны два ракетных пуска.
Позже марионетка Кремля Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома Бельбек.