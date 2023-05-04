Россия отрепетировала тактический ядерный удар 10 4.05.2023, 22:28

8,526

Репетиция прошла после атаки беспилотников на Кремль.

После атаки беспилотников на Кремль, которую Украина назвала «инсценировкой», а российские власти — покушением на Владимира Путина, российские военные отрепетировали использование тактического ядерного оружия.

В Калининградской области в среду состоялись учения комплексов «Искандер». Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Целями были мишени, имитирующие пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника».

Ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, который, по задумке учений, мог быть и ядерным. После пусков расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности», сообщила пресс-служба флота.

К участию в маневрах было привлечено около 100 военнослужащих, задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

После налета дронов, который Москва охарактеризовала как теракт, Кремль пригрозил «ответными мерами». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», а депутат Олег Морозов призвал нанести удар, который «смертельно накажет» противника.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг уточнил, что речь может идти только о «продуманных» шагах, которые соответствуют интересам страны. Он добавил, что решение об атаке на президентскую резиденцию в Кремле было принято в США, а Украина является лишь ее исполнителем.

США полагают, что несмотря на размахивание ядерной саблей, реальная вероятность применения ядерного оружия Россией «крайне мала», заявила на слушаниях в Конгрессе директор Национальной разведки Аврил Хейнс.

Заявленная дальность «Искандеров» - 500 км. Это позволят им из Калининградской области накрыть западную Украину, Польшу, все балтийские страны вплоть до Эстонии, достать до Швеции и Восточной Германии, включая Берлин.

США, впрочем, считают, что одна из ракет комплекса - 9М729 - способна летать гораздо дальше и угрожает западноевропейским странам. Именно поэтому Вашингтон в 2019 году вышел из договора РСМД, который во второй половине 1980х положил конец ядерному оружию в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».