ВСУ начали локальную контратаку на Донбассе 2 4.05.2023, 22:47

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Z-паблики подтверждают продвижение Украины.

ВСУ начали локальную контратаку на передовой у Угледара Донецкой области. Об этом сообщает международный авиаресурс OSINTDefender.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

Освещающие войну в Украине российские ТГ-каналы подтверждают информацию об атаке ВСУ на Донбассе.

«Часть опорных пунктов ВС России у н.п. Никольское занято врагом (россияне пишут о ВСУ - ред.). Дороги в н.п. - под огневым контролем противника. Идет тяжелый бой. Решительными действиями ВС России часть опорных пунктов удалось вернуть», - утверждают пропагандисты.

Для удержания оккупированных территорий у Угледара армия РФ подняла даже авиацию. Со слов россиян, они не уверены в собственных силах, а потому пытаются «давить» ВСУ артиллерией.

«Наносится массированный артиллерийский удар 2С7 калибром 203 мм. Артиллеристы говорят, «аж земля дрожит». Согласно номенклатуре боеприпасов, масса одного снаряда к 2С7- около 100 кг», - хвалятся оккупанты.

Местные жители в пабликах пытаются получить информацию о происходящем, но пока не подтверждают информацию о боях.

В Генштабе ВСУ не комментировали сообщения пропаганды РФ.

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