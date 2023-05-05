ОБСЕ назвала депортацию детей из Украины военным преступлением 6 5.05.2023, 10:20

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В докладе упоминается и Беларусь.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) квалифицировала депортацию детей из Украины, в том числе на территорию Беларуси, как военное преступление. Об этом говорится в докладе международной группы экспертов Московского механизма ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Миссия пришла к выводу, что «практика принудительного перемещения и/или депортации украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию РФ может расцениваться как преступление против человечности: «депортация или насильственное перемещение населения».

В отчете несколько раз упоминается, что, кроме России и оккупированных территорий, украинских детей также отправляли в Беларусь.

В частности, после начала войны украинским семьям и учреждениям из самопровозглашенных ЛДНР и оккупированных регионов предлагалось отправить детей в так называемые оздоровительные лагеря в Крыму и России, а также в Беларусь, утверждают авторы отчета.

«От таких предложений зачастую трудно отказаться как из-за тяжелых условий жизни в оккупации, так и из-за давления со стороны российской или пророссийской администрации. Кроме того, предполагается, что некоторые дети находятся в таких лагерях намного дольше, чем планировалось, из-за ситуации с безопасностью в их родном регионе. Имеются сообщения о том, что детей перемещают между различными лагерями без согласия (и без информирования) их родителей или опекунов», — говорится в докладе.

Участники миссии также «получили сообщения о детях, которых депортировали в Беларусь наступающие российские войска в Киевской области на начальном этапе вторжения».

Наконец, утверждается об одном случае, когда медицинская эвакуация в Беларусь была продлена по причинам, не связанным с лечением.

Отчет экспертов ОБСЕ прокомментировал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Режим Лукашенко является пособником России в войне не только потому, что он позволил использовать территорию Беларуси для нападения на Украину, а ее инфраструктуру для обучения и ротации российских войск, но и потому, что в Беларусь везут детей, насильственно депортированных с оккупированных украинских территорий», — заявил он

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