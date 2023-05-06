Армия Путина бежит из Запорожской и Херсонской областей 6.05.2023, 8:34

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На дорогах пробки, Крым готовится к наступлению ВСУ.

Оккупационные власти Крыма начали создавать запасы воды и продовольствия из-за возможного блокирования полуострова и южной Херсонщины, сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Оставшихся на юге Херсонской и Запорожской областей коллаборантов готовят к экстренной эвакуации в случае контрнаступления ВСУ. Предателей вместе с семьями собираются вывозить в Крым.

По данным «РИА-Мелитополь», в Кирилловке захватчики приказали всем владельцам баз отдыха разместить у себя вывезенных из Токмака, Молочанска, Васильевки и других населенных пунктов. Бизнесменам, которые не хотят добровольно расселять людей, угрожают отобрать базу.

«За размещение людей обещали заплатить. Но, судя по тому, как о*ки спешно вывозят из Мелитополя компьютеры и серверы, сжигают документы, обещанного ждать придется долго», - прокомментировали в «РИА-Мелитополь».

Тем временем в Мелитополе из паспортного стола спешно вывозят все компьютеры и серверы. Оставшихся в городе медиков срочно вызвали на работу, приказав запасаться водой, свечами, фонариками, передает «Диалог».

Очевидцы пишут, что, готовясь к «отрицательному наступлению», россияне мародерят в Мелитополе и Васильевке: захватчики вывозят все, что могут утащить из оставшихся без хозяев домов, которые до них не разворовали.

Тем временем на перешейке на выезде в сторону Крыма уже образовалась многокилометровая пробка из легковых авто и грузовиков.

А жители ОРДЛО в местных пабликах уже не сомневаются, что «СВО» Путина настолько идет по плану, что в скором времени эвакуация может добраться до них и даже затронуть жителей Краснодарского края.

Напомним, «власти» оккупированной части Запорожской области объявили об эвакуации примерно 70 тысяч человек.

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