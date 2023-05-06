В половине районов Беларуси ограничили посещение лесов 6.05.2023, 9:00

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Карта.

Съездить в лес на пикник на длинных выходных можно будет далеко не по всей Беларуси. На утро 6 мая посещение лесов ограничено в 57 районах страны, сообщает Министерство лесного хозяйства.

Ограничения введены в 15 районах Минской области, 14 — Витебской, 13 — Брестской, 8 — Гродненской и 7 — Гомельской областей. Только в Могилевской области на данный момент никаких ограничений нет.

Проверить свой район можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза.

Отметим, запрета на посещение лесов сейчас нет ни в одном районе — есть именно ограничения. Они отличаются в разных районах и областях. Где-то предусмотрено только то, что в лес нельзя въезжать на автомобиле, а находиться там можно. В некоторых районах при ограничениях нельзя находиться в лесу в определенное время — с 10 до 21 часа, или с 12 до 16 часов, или в другой промежуток, как решат власти. В других районах прописывают запрет на костры и мангалы.

Поэтому если вы собираетесь в лес, стоит уточнить, какие ограничения действуют именно в вашем районе (на карте Минлесхоза прикреплены решения райисполкомов).

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