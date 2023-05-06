В Лондоне проходит церемония коронации короля Чарльза ІІІ 2 6.05.2023, 11:14

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Видеотрансляция.

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации короля Чарльза ІІІ и королевы-консорта Камиллы.

Впервые с 1902 года коронация британского монарха состоится в выходной день, субботу. По случаю исторического события британцы получат дополнительный выходной в понедельник, 8 мая.

Стать свидетелями церемонии в Вестминстерском аббатстве были приглашены 2000 человек — действующие и бывшие британские, члены Палаты лордов, лидеры стран Содружества, президенты и премьер-министры других стран, члены королевских домов Европы и мира, члены британской королевской семьи.

Великобритания не пригласила на коронацию российского диктатора Путина и и узурпатора Лукашенко, а также глав Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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