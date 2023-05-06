РосСМИ проигнорировали скандальное видеообращение Евгения Пригожина 1 6.05.2023, 11:32

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Владельца «ЧВК Вагнера» раскритиковало его собственное издание.

Федеральные медиа не заметили обращение главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина к министерству обороны, Генштабу РФ и Путину, в котором тот заявил, что «ЧВК Вагнера» покинет Бахмут после 9 мая из-за нехватки боеприпасов.

Даже комментарий пресс-секретаря Путина журналисты выдавали без каких-либо подробностей, обратил внимание Telegram-канал «Можем Объяснить».

Первый канал полностью проигнорировал заявления Пригожина о руководстве Минобороны.

В дневных и утренних выпусках новостей сообщали о продолжающихся боях в «ДНР» и о том, как «Европа наращивает военную помощь Киеву». А «Информационный канал», который занимает большую часть сетки, рассказывал о чем угодно, но не о конфликте Пригожина с Шойгу и Герасимовым. Пропагандисты поведали зрителям о «провокациях» Украины у Приднестровья, конфликте вокруг УПЦ, а также о контрнаступлении ВСУ, «которое активно подготовил Запад».

Ничего не узнали о заявлениях Пригожина и зрители «России 1». В выпусках новостей на второй кнопке рассказывали о природных пожарах в России, полете беспилотника над Киевом (пропаганда заявляет, что украинцы сбили свой же «Байрактар»), а также о драке между украинским и российским дипломатом на парламентской ассамблее в Анкаре. НТВ тоже проигнорировал заявления Пригожина. Все три главных телеканала России не заметили даже комментариев Дмитрия Пескова — тот заявил, что в Кремле в курсе грядущего отступления «ЧВК Вагнера» из Бахмута.

Информационные агентства и другие СМИ рассказывают о видеообращении Пригожина без подробностей. РИА Новости и «Интерфакс» выпустили лишь комментарий Пескова, при этом ничего не сообщив о сути претензий владельца «ЧВК Вагнера». ТАСС частично описал видео Пригожина. РБК, «Ведомости» и «Российская газета» полностью проигнорировали эту тему.

Сообщение с критикой Пригожина неожиданно опубликовало принадлежащее ему издание Readovka. По мнению тг-канала, Пригожин «шантажирует» Минобороны РФ, угрожая выводом подразделений из Бахмута. Через некоторое время пост был отредактирован, а журналисты признали формулировку некорректной.

Видео Пригожин снял на фоне десятков трупов наемников. Основатель ЧВК в матерной форме потребовал предоставить боеприпасы для своей группировки. «Слушайте меня, с*ки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, с*ка, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, с*ка!»

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