СМИ: Прилепин возвращался из «ЛНДР» 4 6.05.2023, 12:42

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Захар Прилепин

У писателя-террориста повреждены две ноги.

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, машина которого была взорвана под Нижним Новгородом, возвращался в Москву с территории «ЛДНР», рассказал источник РБК.

Сегодня он пересек пропускной пункт.

Водитель писателя-террориста погиб. Сам Прилепин тяжело ранен. У него повреждены две ноги и тяжелые ранения.

Прилепин — известный российский писатель, воевавший в рядах террористов «ДНР». В последнее время — депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия - За правду». Известен своими антиукраинскими заявлениями.

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