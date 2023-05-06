СМИ: Прилепин возвращался из «ЛНДР»4
- 6.05.2023, 12:42
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У писателя-террориста повреждены две ноги.
Российский писатель-террорист Захар Прилепин, машина которого была взорвана под Нижним Новгородом, возвращался в Москву с территории «ЛДНР», рассказал источник РБК.
Сегодня он пересек пропускной пункт.
Водитель писателя-террориста погиб. Сам Прилепин тяжело ранен. У него повреждены две ноги и тяжелые ранения.
Прилепин — известный российский писатель, воевавший в рядах террористов «ДНР». В последнее время — депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия - За правду». Известен своими антиукраинскими заявлениями.