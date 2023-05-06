В Беларуси запретили передавать в СИЗО медикаменты 7 6.05.2023, 13:18

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Исключение составляют лишь витамины и инсулин.

В Беларуси запретили передавать в СИЗО медикаменты. Исключение составляют витамины и инсулин иностранного производства.

Остальные лекарства, находящимся под стражей, передавать теперь запрещено. Поскольку, как говорится в постановлении так ДИН, все медикамент есть в медчасти СИЗО.

Правозащитники отмечают, что медицинская помощь находящимся в СИЗО практически не оказывают. Передачи с лекарствами были фактически единственным способом поддержать здоровье. Теперь такие передачи не принимают, а бандероли возвращают.

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