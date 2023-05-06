В Беларуси запретили передавать в СИЗО медикаменты7
- 6.05.2023, 13:18
- 1,928
Исключение составляют лишь витамины и инсулин.
В Беларуси запретили передавать в СИЗО медикаменты. Исключение составляют витамины и инсулин иностранного производства.
Остальные лекарства, находящимся под стражей, передавать теперь запрещено. Поскольку, как говорится в постановлении так ДИН, все медикамент есть в медчасти СИЗО.
Правозащитники отмечают, что медицинская помощь находящимся в СИЗО практически не оказывают. Передачи с лекарствами были фактически единственным способом поддержать здоровье. Теперь такие передачи не принимают, а бандероли возвращают.