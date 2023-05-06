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Российские оккупанты сообщили об остановке всех блоков Запорожской АЭС

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  • 6.05.2023, 15:25
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Российские оккупанты сообщили об остановке всех блоков Запорожской АЭС

Россияне могут готовить провокацию.

Российские оккупанты сообщили об остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС. Это может свидетельствовать о подготовке новых провокаций на территории временно оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ. Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что следует доверять сообщениям только украинских источников информации.

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