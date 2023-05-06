В РФ «по горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на писателя-террориста Прилепина 1 6.05.2023, 16:28

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Он недавно получил российское гражданство.

Подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля, в котором находился российски писатель-террорист Захар Прилепин, задержали в рамках плана «Перехват». Oн 1993 года рождения и ранее был судим, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Продолжается поиск возможных соучастников, добавила она.

«В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы», — сказала представитель МВД.

Взрыв автомобиля Прилепина произошел утром 6 мая в районе села Пионерское в Борском районе Нижегородской области, писатель получил ранения, а его водитель погиб. СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Российские СМИ сообщают, что взрывное устройство могли установить под капот автомобиля, когда писатель останавливался поесть.

«112» утверждает, что задержанный по делу о теракте «родом с Украины и недавно получил российское гражданство».

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