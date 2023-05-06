В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы 3 6.05.2023, 17:45

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Россияне запутались в количестве «сбитых ракет».

В Крыму днем 6 мая прогремели мощные взрывы, пишет издание «Крым. Реалии». На опубликованных фото была заметна работа российской ПВО и следы выпущенной ракеты в небе, а также поднимающийся дым где-то в лесном участке.

Тем не менее, сначала оккупационные власти утверждали, что работа ПВО связана с якобы учениями российских захватчиков, а не с обнаружением целей в небе.

Хотя это не помешало отдельным представителям оккупационной администрации призывать пророссийские Telegram не публиковать работу противовоздушной обороны, пишет «Униан».

Уже вскоре гауляйтер Крыма Сергей Аксенов взвыл о ракетной атаке якобы Вооруженных сил Украины. «Над Крымом силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2», - написал Аксенов.

Он утверждает, что разрушений и пострадавших якобы нет. В то же время его «советник» заявил о сбитии двух баллистических ракет ОТРК «Гром-2».

Отметим, что в последнее время в оккупированном Крыму и на юге самой России участились случаи неизвестной «бавовны».

Например, на этой неделе два раза подряд был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае и еще один - в Тамани. Нефтебазы снабжали, в том числе, Черноморский флот топливом.

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