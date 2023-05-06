Офис Зеленского отреагировал на подрыв авто Прилепина 1 6.05.2023, 18:07

2,356

Михаил Подоляк намекнул, кто мог устроить покушение.

В Офисе президента Украины намекнули, что покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина осуществили российские же спецслужбы.

«Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих», – написал в своем «Твиттере» советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, Кремль пытается продлить «агонию путинского клана» и сохранить «иллюзорный тотальный контроль», для чего и разворачивает маховик репрессий.

- Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной, – считает Подоляк.

Напомним, что в субботу, 6 мая, неизвестные подорвали автомобиль с видным российским пропагандистом Захаром Прилепиным. Это произошло в удаленном районе Нижегородской области, где у Прилепина есть дача.

Известно, что при взрыве погиб водитель и личный охранник пропагандиста, который к тому же оказался бывшим боевиком «ЛНР». Сам же Прилепин находится в тяжелом состоянии.

Примечательно, что Прилепин – не первый видный представитель «русского мира», на которого совершено покушение за последнее время. Ранее были убиты Дарья Дугина, Игорь Мангушев и Владлен Татарский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».