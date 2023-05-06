На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ 6.05.2023, 18:39

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Ил-76 предназначен для перевозки войск, техники и грузов.

На территории Беларуси вчера, 5 мая, зафиксировали военную авиационную активность. Так авиактивность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Барановичи», сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Фиксировались полеты самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Беларуси и Воздушно-космических сил РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RA-76538).

Отметим, что Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолёт способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28—60 т на расстояние 3600—4200 км с крейсерской скоростью 770—800 км/ч.

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